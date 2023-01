Le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) est un document obligatoire en France qui permet de connaître et de comparer la performance énergétique d'un bâtiment. Il est réalisé par un professionnel qualifié et indépendant et doit être remis au propriétaire du bien, au locataire et à l'acquéreur d'un bien immobilier avant la signature d'un contrat de location ou de vente. Le DPE est basé sur une évaluation de la consommation d'énergie du bâtiment (en kWh/m²/an) et de ses émissions de gaz à effet de serre (en kg CO2/m²/an). Il donne une note de performance énergétique allant de A (très économe) à G (peu économe). Le DPE permet également de fournir des recommandations pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et de réaliser des économies d'énergie. Le DPE est obligatoire depuis 2007 pour tous les biens immobiliers mis en vente ou en location et doit être mis à jour tous les 10 ans.